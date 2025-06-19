Ник Бонино завершил карьеру и стал тренером «Питтсбурга»

Экс-нападающий «Питтсбурга» и «Нэшвилла» Ник Бонино объявил о завершении карьеры после 15 лет в НХЛ.

Как сообщает официальный сайт лиги, 37-летний американец присоединится к тренескому штабу «Пингвинз». 4 июня «Питтсбург» объявил о назначении Дэна Мьюза на пост главного тренера.

Бонино сезон-2024/25 провел в «Олимпии» из Любляны, где набрал 17 (6+11) очков в 22 матчах в австрийской хоккейной лиги.

Бонино, выбранные «Сан-Хосе» в шестом раунде драфта НХЛ под общим номером 173 в 2007 году, в НХЛ играл за «Анахайм», «Ванкувер», «Питтсбург», «Нэшвилл», «Миннесоту», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс». Он сыграл 868 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 358 (159+199) очков. В плей-офф на его счету 48 (19+29) очков в 105 играх.