Нидеррайтер стал первым швейцарцем, сыгравшим 100 матчей в плей-офф НХЛ

Форвард «Виннипега» Нино Нидеррайтер стал первым хоккеистом из Швейцарии, который провел 100 матчей в плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

32-летний нападающий 8 мая принял участие в первом матче серии против «Далласа» (2:3) в четвертьфинале Кубка Стэнли. Нидеррайтер отметился голом.

Также Нидеррайтер стал вторым после Романа Йосси швейцарцем, набравшим 40 очков в плей-офф.