Ничушкина признали третьей звездой матча «Детройт» — «Колорадо»

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой на 11-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1) и был признан третьей звездой встречи.

За 11 матчей в текущем сезоне 29-летний нападающий набрал 9 (6+3) очков.

Первой звездой матча признали еще одного форварда «Эвеланш» Кейла Макара, а второй — нападающего «Детройта» Лукаса Рэймонда, забросивших по шайбе.