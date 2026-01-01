Ничушкина признали первой звездой матча «Колорадо» — «Сент-Луис»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:1), сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин забросил три шайбы.

Второй звездой был признан 30-летний канадский нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого два гола и две результативные передачи.

Третьей звездой признали 34-летнего американского форварда «Эвеланш» Брока Нельсона, который набрал 2 (1+1) очка.