Ничушкин забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Колорадо» открыл счет в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

На 7-й минуте шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это второй гол в Кубке Стэнли-2025.

Счет в серии 3-2 в пользу «Далласа».