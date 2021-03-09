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Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне. Видео

06:23
Валерий Ничушкин. Фото nhl.com
Валерий Ничушкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин 9 марта забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Аризоны».

Российский форвард получил передачу из-за ворот и с кистей со средней дистанции отправил шайбу под перекладину, сократив разницу в счете (1:2).

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний хоккеист провел 23 матча, в которых набрал 8 (5+3) очков.

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