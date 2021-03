Ничушкин забросил пятую шайбу в сезоне. Видео

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин 9 марта забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Аризоны».

Российский форвард получил передачу из-за ворот и с кистей со средней дистанции отправил шайбу под перекладину, сократив разницу в счете (1:2).

