Ничушкин забросил третью шайбу в сезоне

«Колорадо» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари». На 12-й минуте третьего периода счет стал 3:5.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин реализовал большинство своей команды. Для него это третий гол в этом сезоне.