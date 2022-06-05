Ничушкин забросил пять шайб в текущем плей-офф. Это больше, чем за предыдущие пять сезонов в Кубке Стэнли

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

27-летний россиянин в 13 матчах текущего плей-офф набрал 9 (5+4) очков. Примечательно, что за предыдущие пять сезонов в Кубке Стэнли Ничушкин забил 4 гола в 42 матчах.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Ничушкин провел 62 матча, в которых набрал 52 (25+27) очка.