Ничушкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

«Колорадо» во второй раз вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 18-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Он забросил шайбу в большинстве.