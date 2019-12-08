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Ничушкин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

03:40
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо» (1:1, после первого периода). На 18-й минуте отличился российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин. Он забросил четвертую шайбу в сезоне. Всего на его счету 7 (4+3) очков в 25 встречах.

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