Ничушкин забросил четвертую шайбу в сезоне. Видео

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Колорадо» (1:1, после первого периода). На 18-й минуте отличился российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин. Он забросил четвертую шайбу в сезоне. Всего на его счету 7 (4+3) очков в 25 встречах.

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