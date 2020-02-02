Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне с передачи Задорова. Видео
04:18
«Филадельфия» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, середина второго периода). На 23-й минуте отличился форвард гостей Валерий Ничушкин, забросивший девятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 18 (9+9) очков в 45 матчах. Результативной передачей отметился Никита Задоров.
? Valeri Nichushkin 2-1 #NowOrNever pic.twitter.com/s0OuuuYa5T— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 2, 2020
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