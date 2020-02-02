Ничушкин забросил 9-ю шайбу в сезоне с передачи Задорова. Видео

«Филадельфия» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, середина второго периода). На 23-й минуте отличился форвард гостей Валерий Ничушкин, забросивший девятую шайбу в сезоне. Всего на его счету 18 (9+9) очков в 45 матчах. Результативной передачей отметился Никита Задоров.