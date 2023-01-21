Ничушкин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». В начале второго периода счет стал 2:0.

На 1-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта заброшенная шайба стала восьмой в нынешнем сезоне.