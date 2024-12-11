Ничушкин забросил 7-ю шайбу за сезон НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

29-летний россиянин поразил ворота «Пингвинз» на 4-й минуте 3-го периода. Эта шайба стала для форварда 7-й в нынешнем сезоне НХЛ.

В общей сложности, за 12 матчей Ничушкин набрал 11 (7+4) очков.

Матч продолжается на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге, счет — 5:2 в пользу «Колорадо».