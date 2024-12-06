Ничушкин забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 15-й минуте третьего периода счет стал 3:2 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий Валерий Ничушкин забросил шайбу. Для 29-летнего россиянина этот гол стал 4-м в нынешнем сезоне. Всего у него 7 (4+3) очков.