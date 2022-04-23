Ничушкин забросил 23-ю шайбу в сезоне

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 9-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 23-м в этом сезоне.