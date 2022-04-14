Ничушкин забросил 20-ю шайбу в этом сезоне

«Колорадо» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

На 4-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 20-м в этом сезоне.