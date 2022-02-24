Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал — 4:1.

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Это его 14-я заброшенная шайба в этом сезоне.

Также на его счету в этом регулярном чемпионате НХЛ 13 результативных передач.