Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне
Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне
«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Счет стал — 4:1.
В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Это его 14-я заброшенная шайба в этом сезоне.
Также на его счету в этом регулярном чемпионате НХЛ 13 результативных передач.
Положение команд
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|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Питтсбург
|52
|31
|21
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|32
|18
|69
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|50
|26
|24
|53
|6
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|7
|Филадельфия
|51
|15
|36
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|8
|Нью-Джерси
|50
|17
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|И
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|О
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|Флорида
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|Тампа-Бэй
|50
|33
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|72
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|Торонто
|50
|32
|18
|68
|4
|Бостон
|50
|29
|21
|62
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
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|50
|19
|31
|43
|7
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|16
|36
|40
|8
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|52
|12
|40
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|50
|36
|14
|76
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|48
|31
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|51
|29
|22
|62
|5
|Даллас
|50
|28
|22
|58
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|52
|24
|28
|54
|7
|Сан-Хосе
|50
|22
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|50
|8
|Сиэтл
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|16
|37
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Результаты / календарь
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28.02
1.03
|24.02
|03:30
|
Детройт – Колорадо
|2 : 5
|24.02
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|3 : 2 ОТ
|24.02
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|5 : 3
|24.02
|03:30
|
Монреаль – Баффало
|4 : 0
|24.02
|06:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
|2.03
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