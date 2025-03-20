Ничушкин забил в третьем матче НХЛ подряд

«Колорадо» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 3-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Он забил в третьей игре подряд.

30-летний россиянин в этом сезоне набрал 27 (18+9) очков в 31 игре.