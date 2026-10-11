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Ничушкин забил первый гол за «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский нападающий «Коламбуса» Валерий Ничушкин записал на свой счет первый гол в новой команде.

На 17-й минуте первого периода «Блю Джэкетс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Сначала гол записали на Шона Монахана, но спустя некоторое время автора шайба изменили на 31-летнего россиянина.

Ничушкин в июне 2026 года перешел из «Колорадо» в «Коламбус» в результате обмена. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 631 матч и набрал 359 (155+204) очков.

Валерий Ничушкин.«Колорадо» все-таки обменял Ничушкина. Перезагрузит ли он карьеру в русской банде «Коламбуса»?

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Валерий Ничушкин
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НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Рейнджерс 6 4 2 8
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 0 6 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 5 4 1 8
2 Оттава 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
5 Флорида 5 2 3 6
6 Монреаль 5 2 3 5
7 Баффало 5 2 3 4
8 Детройт 5 1 4 3
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 6 4 2 8
2 Миннесота 5 3 2 7
3 Виннипег 5 3 2 7
4 Колорадо 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Сент-Луис 5 2 3 5
7 Даллас 5 2 3 5
8 Чикаго 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 5 4 1 9
2 Вегас 5 4 1 8
3 Анахайм 4 3 1 6
4 Сиэтл 5 3 2 6
5 Сан-Хосе 5 3 2 6
6 Ванкувер 6 2 4 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 4 0 4 0
Результаты / календарь
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16.10
11.10 01:00 Флорида – Миннесота 1 : 4
11.10 02:00 Питтсбург – Даллас 2 : 1 Б
11.10 02:00 Чикаго – Каролина 2 : 5
11.10 02:00 Сент-Луис – Коламбус 5 : 3
11.10 02:00 Оттава – Нэшвилл 3 : 2 Б
11.10 02:00 Баффало – Юта 1 : 4
11.10 02:00 Колорадо – Торонто 3 : 6
11.10 02:00 Монреаль – Детройт 1 : 0 Б
11.10 02:30 Айлендерс – Тампа-Бэй 3 : 5
11.10 05:00 Калгари – Анахайм - : -
11.10 05:00 Вегас – Лос-Анджелес - : -
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