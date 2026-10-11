Ничушкин забил первый гол за «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбуса» Валерий Ничушкин записал на свой счет первый гол в новой команде.

На 17-й минуте первого периода «Блю Джэкетс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». Сначала гол записали на Шона Монахана, но спустя некоторое время автора шайба изменили на 31-летнего россиянина.

Ничушкин в июне 2026 года перешел из «Колорадо» в «Коламбус» в результате обмена. За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 631 матч и набрал 359 (155+204) очков.