Ничушкин выйдет в первом звене «Колорадо» в третьем матче серии с «Эдмонтоном»

«Колорадо» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли встретится с «Эдмонтоном».

В воротах «Эвеланш» с первых минут сыграет Павел Францоуз. Российский форвард Валерий Ничушкин выйдет в первом звене.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 12 матчей в плей-офф, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет сегодня, 5 июня и начнется в 3:00 мск.