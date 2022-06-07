Ничушкин выйдет в первом звене «Колорадо» на четвертый матч серии с «Эдмонтоном»

«Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли на выезде сыграет с «Эдмонтоном».

В воротах «Эвеланш» с первых минут выйдет Павел Францоуз, у «Ойлерз» — Майк Смит. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сыграет в первом звене, как и в предыдущей встрече. Тогда 27-летний россиянин оформил дубль.

Отметим, форвард «Колорадо» Назем Кадри пропустит встречу из-за травмы, которую получил после силовго приема нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна. Сам Кейн дисквалифицирован на этот матч.

Счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Колорадо». Четвертый матч пройдет сегодня, 7 июня и начнется в 3:00 мск.