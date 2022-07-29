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Ничушкин о дебюте в НХЛ: «Когда сталкивался с Ягром или Овечкиным — отлетал от них, как от бетонной стены»

Ничушкин вспомнил, с какими сложностями столкнулся в дебютном сезоне в НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Чемпион НХЛ-2022 в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал об особенностях силовых единоборств в Национальной хоккейной лиге.

— С кем в НХЛ вам тяжелее всего бороться, если брать именно физику?

— Ни с кем!

— Потрясающе.

— Это сейчас, а если вспомнить мои первые сезоны, то когда я сталкивался с Ягром или Овечкиным — отлетал от них, как от бетонной стены. Никогда этого не забуду. Причем у меня тогда была выигрышная позиция. Помню, как в «Далласе» на тренировке боролись с Джейми Бенном. Сразу понимаешь, насколько он крут. Вроде катится на прямых ногах, но при этом у него сумасшедшая сила в руках. Выковыривать клюшку у него было невозможно!

— Теперь другие игроки после столкновения с вами вспоминают о бетонной стене.

— У Миши Сергачева можете спросить, он пытался меня в финале ударить. Не получилось (смеется).

Ничушкин дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 в составе «Далласа». Тогда форвард набрал 34 (14+20) очка в 79 матчах регулярного чемпионата.

Валерий Ничушкин. «Проиграли пятый матч финала — начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Первое интервью Ничушкина после чемпионства в НХЛ

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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