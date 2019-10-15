Ничушкин впервые подрался в НХЛ и проиграл. Видео

«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после первого периода счет 0:4. На 10-й минуте российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин подрался с Тайлером Льюингтоном. Канадец одержал уверенную победу, завалив соперника. Это первая драка Ничушкина в НХЛ. В 2016 году в КХЛ он подрался с Евгением Артюхиным.

Lewington throws down with Nichushkin #ALLCAPS pic.twitter.com/toaMpysWQ7 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 14, 2019

Ничушкин получил 5 минут штрафа, Льюингтон — 5+10.

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