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Ничушкин впервые подрался в НХЛ и проиграл. Видео

00:48
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«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после первого периода счет 0:4. На 10-й минуте российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин подрался с Тайлером Льюингтоном. Канадец одержал уверенную победу, завалив соперника. Это первая драка Ничушкина в НХЛ. В 2016 году в КХЛ он подрался с Евгением Артюхиным.

Ничушкин получил 5 минут штрафа, Льюингтон — 5+10.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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