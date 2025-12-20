Ничушкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» форвард отметился голевой передачей.

30-летний россиянин сравнялся с латвийцем Сандисом Озолиньшем. На счету обоих игроков теперь по 253 очка за «Колорадо».

В текущем сезоне Ничушкин набрал 19 (8+11) очков в 26 матчах.

«Колорадо» набрал 57 очков в 34 матчах и лидирует в Западной конференции.