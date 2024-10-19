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Сегодня, 21:08

Ничушкин вернулся в расположение «Колорадо» и готовится начать тренировки

Владислав Маслов
Корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернулся в расположение команды и вскоре приступит к тренировкам по индивидуальной программе.

В мае стало известно, что Ничушкин участвует в программе помощи игрокам НХЛ. Нападающий был отстранен от игр и тренировок на полгода, клуб не платил игроку в период реабилитации. Ранее генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик заявил, что тренерский штаб ждет возвращения форварда на лед в ноябре.

Программа помощи игрокам НХЛ призвана оказывать психологическую поддержку хоккеистам, которые имеют проблемы с зависимостями или психическим здоровьем.

29-летний Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В сезоне-2023/24 россиянин набрал 53 очка (28+25) в 54 матчах.

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Источник: НХЛ
Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
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