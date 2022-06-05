Ничушкин в третьем матче серии с «Эдмонтоном» оформил дубль

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

27-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 2:1. Ранее он забил первый гол команды.

На данный момент на счету Ничушкина 9 (5+4) очков в 13 матчах плей-офф.