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Сегодня, 07:26

Ничушкин в матче с «Вегасом» забросил шестую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

27-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 3:1.

На данный момент на счету Ничушкина 11 (6+5) очков в 6 матчах сезона.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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Нэшвилл – Филадельфия
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23.10 05:00
Ванкувер – Баффало
 - : -
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Вегас – Колорадо
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И О
Артемий Панарин

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 5 11
Валерий Ничушкин

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Колорадо

 5 10
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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И Г
Стивен Стэмкос

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Каролина

 4 6
Валерий Ничушкин

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Колорадо

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Крэйг Андерсон

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Баффало

1 1.00
Антти Раанта

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