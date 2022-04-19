Ничушкин в матче с «Вашингтоном» забросил 22-ю шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

27-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и сделал счет 1:1. Отметим, для форварда это 400-й матч в лиге.

На данный момент на счету Ничушкина 47 (22+25) очков в 57 матчах сезона.