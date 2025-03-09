Ничушкин в матче с «Торонто» оформил первый хет-трик в регулярном чемпионате НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забил три гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:4).

Для 30-летнего россиянина это первый хет-трик в регулярном чемпионате. Форварда признали первой звездой встречи.

В текущем сезоне Ничушкин провел 26 матчей, в которых набрал 23 (18+5) очка.