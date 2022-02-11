Ничушкин в матче с «Тампой» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». 26-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте и сделал счет 3:2. На данный момент Ничушкин набрал 24 (13+11) очка в 28 матчах сезона. That's lucky number 13 for our lucky Number 13!#GoAvsGo pic.twitter.com/4Lc1avcCpv — Colorado Avalanche (@Avalanche) February 11, 2022