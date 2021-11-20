Ничушкин в матче с «Сиэтлом» забросил вторую шайбу в сезоне, забив в меньшинстве
06:25
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».
26-летний россиянин забил на седьмой минуте, забросив в меньшинстве, и сделал счет 2:0. Для нападающего это вторая шайба в сезоне.
На данный момент Ничушкин набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах сезона.
Oh buoy, this is fun!— Colorado Avalanche (@Avalanche) November 20, 2021
A shortie for Val!#GoAvsGo pic.twitter.com/Nv0J8qXodH
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