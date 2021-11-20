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Ничушкин в матче с «Сиэтлом» забросил вторую шайбу в сезоне, забив в меньшинстве

06:25
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

26-летний россиянин забил на седьмой минуте, забросив в меньшинстве, и сделал счет 2:0. Для нападающего это вторая шайба в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 4 (2+2) очка в 5 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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