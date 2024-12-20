Ничушкин в матче с «Сан-Хосе» забросил девятую шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

29-летний россиянин забросил шайбу на четвертой минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Ничушкина 13 (9+4) очков в 17 матчах сезона.