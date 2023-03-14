Ничушкин в матче с «Монреалем» забросил 13-ю шайбу в сезоне
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
28-летний россиянин забросил шайбу на 54-й минуте и сделал счет 8:4.
На данный момент на счету Ничушкина 35 (13+22) очков в 36 матчах сезона.
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Торонто – Баффало
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Монреаль – Колорадо
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Сиэтл – Даллас
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Эдмонтон
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Эдмонтон
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
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Коннор Макдэвид
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Давид Пастрняк
Бостон
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Брэйден Пойнт
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Петр Кочетков
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