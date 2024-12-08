Ничушкин в матче с «Детройтом» забросил шестую шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

29-летний россиянин забросил шайбу на 11-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Ничушкина 9 (6+3) очков в 11 матчах сезона.