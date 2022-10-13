Ничушкин в матче с «Чикаго» оформил дубль

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

27-летний россиянин реализовал большинство на 58-й минуте и сделал счет 5:2. Для Ничушкина это вторая шайба в матче.