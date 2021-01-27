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Ничушкин в меньшинстве забросил в ворота «Сан-Хосе». Видео

06:09
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» забросил свою первую шайбу в новом сезоне.

В начале третьего периода российский форвард в меньшинстве обокрал соперника на чужой синей линии, выкатился на ворота и без проблем обыграл Мартина Джонса.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ у 25-летнего хоккеиста 2 (1+1) очка, и оба набраны в текущей встрече против «Шаркс».

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