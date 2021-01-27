Ничушкин в меньшинстве забросил в ворота «Сан-Хосе». Видео
06:09
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» забросил свою первую шайбу в новом сезоне.
В начале третьего периода российский форвард в меньшинстве обокрал соперника на чужой синей линии, выкатился на ворота и без проблем обыграл Мартина Джонса.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ у 25-летнего хоккеиста 2 (1+1) очка, и оба набраны в текущей встрече против «Шаркс».
Big Val with the shorty! #GoAvsGo pic.twitter.com/WzlS1nmg8b— Frosty Talks (@Frosty_Talks) January 27, 2021
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