Ничушкин в меньшинстве забросил в ворота «Сан-Хосе». Видео

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе» забросил свою первую шайбу в новом сезоне.

В начале третьего периода российский форвард в меньшинстве обокрал соперника на чужой синей линии, выкатился на ворота и без проблем обыграл Мартина Джонса.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ у 25-летнего хоккеиста 2 (1+1) очка, и оба набраны в текущей встрече против «Шаркс».