«Колорадо» и «Эдмонтон» забросили шесть шайб в третьем периоде

«Колорадо» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли встречается с «Эдмонтоном».

За три минуты до конца третьего периода обе команды забросили шесть шайб — при этом «Эвеланш» забил 4 гола и отыгрался с 1:3.

Счет в серии 3-0 в пользу «Колорадо».