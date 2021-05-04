Ничушкин третий сезон в НХЛ забивает 10 и более голов. Видео

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в ворота «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для россиянина этот гол стал 10-м в сезоне.

Таким образом, Ничушкин уже в третий сезон из шести в лиге забрасывает 10 и более шайб. Ранее такое случалось в дебютном чемпионате (14 голов) и в прошлом сезоне (13 шайб).

Всего в НХЛ на счету 26-летнего форварда 121 (46+75) балл в 337 матчах.