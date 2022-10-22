Ничушкин сравнялся с Макдэвидом в списке лучших бомбардиров сезона

В ночь с 21 по 22 октября завершились очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в матче с «Сиэтлом» (2:3) отметился двумя голевыми передачами. 27-летний россиянин набрал 10 (5+5) очков и вышел в лидеры по очкам среди игроков «Эвеланш», а также сравнялся с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Ничушкин и Макдэвид делят второе место среди лучших бомбардиров сезона, уступая форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину одно очко.