Ничушкин сравнял счет в первом матче «Колорадо» с «Сент-Луисом»

«Колорадо» сравнял счет в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

В начале третьего периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал третьим в этом розыгрыше Кубка Стэнли.