Ничушкин сравнял счет в матче «Колорадо» с «Сиэтлом»

«Колорадо» сравнял счет во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Это его первая шайба в этом плей-офф.

Счет в серии 1-0 в пользу «Кракен».