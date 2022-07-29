Ничушкин — о канадском провокаторе Корри Перри: «Его поведение мне не нравится, он специально старается травмировать»
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о провокациях в НХЛ во время плей-офф.
— Против соотечественников использовали какие-нибудь приемы на грани?
— Сергачев старался тыкать и выбить из колеи, а я ему отвечал. Это нормально, когда до кубка осталось рукой подать. Цеплялись с ним, даже если были бы родственниками. Я скажу больше. В плей-офф НХЛ начинается психологическая игра с грязными элементами. Все стараются лезть друг к другу под кожу.
— Как Кори Перри?
— Нет, его поведение мне не нравится. Можно сделать резкий словесный выпад, даже по лицу друг друга ударить, если хочется. Но когда человек специально падает людям на ноги, на колени, чтобы травмировать и вывести из строя, то это некрасиво. Что может быть хорошего в том, если люди пытаются отобрать у тебя здоровье, действуя не по правилам?
В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу», за которую выступает Перри, со счетом 4-2 в серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -