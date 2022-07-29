Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о провокациях в НХЛ во время плей-офф.

— Против соотечественников использовали какие-нибудь приемы на грани?

— Сергачев старался тыкать и выбить из колеи, а я ему отвечал. Это нормально, когда до кубка осталось рукой подать. Цеплялись с ним, даже если были бы родственниками. Я скажу больше. В плей-офф НХЛ начинается психологическая игра с грязными элементами. Все стараются лезть друг к другу под кожу.

— Как Кори Перри?

— Нет, его поведение мне не нравится. Можно сделать резкий словесный выпад, даже по лицу друг друга ударить, если хочется. Но когда человек специально падает людям на ноги, на колени, чтобы травмировать и вывести из строя, то это некрасиво. Что может быть хорошего в том, если люди пытаются отобрать у тебя здоровье, действуя не по правилам?

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу», за которую выступает Перри, со счетом 4-2 в серии.