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Ничушкин — о канадском провокаторе Корри Перри: «Его поведение мне не нравится, он специально старается травмировать»

Ничушкин рассказал о своей реакции на провокации Кори Перри в финале Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Кори Перри.
Фото Global Look Press

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о провокациях в НХЛ во время плей-офф.

— Против соотечественников использовали какие-нибудь приемы на грани?

— Сергачев старался тыкать и выбить из колеи, а я ему отвечал. Это нормально, когда до кубка осталось рукой подать. Цеплялись с ним, даже если были бы родственниками. Я скажу больше. В плей-офф НХЛ начинается психологическая игра с грязными элементами. Все стараются лезть друг к другу под кожу.

— Как Кори Перри?

— Нет, его поведение мне не нравится. Можно сделать резкий словесный выпад, даже по лицу друг друга ударить, если хочется. Но когда человек специально падает людям на ноги, на колени, чтобы травмировать и вывести из строя, то это некрасиво. Что может быть хорошего в том, если люди пытаются отобрать у тебя здоровье, действуя не по правилам?

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу», за которую выступает Перри, со счетом 4-2 в серии.

Валерий Ничушкин. «Проиграли пятый матч финала — начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Первое интервью Ничушкина после чемпионства в НХЛ

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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