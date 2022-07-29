Ничушкин раскрыл подробности, как «Колорадо» предложил ему 6-миллионный контракт
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Лавин» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ», как проходили переговоры с клубом о новом контракте.
— Кубок Стэнли, новый шикарный контракт. Что в этот момент чувствует человек кроме запредельного счастья?
— Не знаю, ведь я еще не до конца осознал, что сделал. Сидим иногда с женой и поверить не можем. Прикинь, говорю ей, а ведь выиграли же! (улыбается). Но пока в голове это не укладывается. Цели у меня остались прежними. После заключения нового контракта я прекрасно понимаю, какая ответственность лежит на мне. Это не означает, что на льду теперь можешь делать все, чего хочешь. Нужно отрабатывать полученное доверие. Я очень хорошо отношусь к людям, которые мне дали контракт, и не хочу их подвести.
— Переговоры получились долгими. Удивило решение вашего агента Марка Гандлера свернуть их по ходу сезона и перенести на лето?
— Я хотел подписать контракт еще перед началом сезона, чтобы застраховать себя от непредвиденных обстоятельств. Но понятно, что условия были бы совсем другими. Более скромными. Мои агент и крестный отговаривали меня, но я все равно хотел договориться как можно быстрее.
— Почему тогда этого не сделали?
— Поначалу с клубом не сошлись в условиях и взяли паузу. Но в начале сезона у меня пошла игра, я стал стабильно набирать очки и проводил много времени на льду. С каждым следующим матчем мы понимали, что рисков становится меньше и спешить с контрактом уже нет смысла.
— Этот вопрос не отвлекал от хоккея?
— Когда на льду у тебя все получается, то о контракте даже не задумываешься. Всегда легко рассуждать о деньгах ребятам, которые постоянно набирают кучу очков. Интервью со звездами я смотрю. Они там все время говорят, что деньги для них не так важны (смеется). Человек — лучший снайпер команды, забивает много каждый год и чувствует себя превосходно. Ему нет большой разницы — 8 или 9 миллионов долларов получит. Но спросите у любого пацана из четвертого звена, переживает ли он, имея небольшой контракт всего на год. Когда у тебя игра не идет, то начинаешь думать о других вещах.
В конце чемпионата и плей-офф у меня все залетало. Получал колоссальное удовольствие от игры и не хотел, чтобы сезон заканчивался. Всю жизнь я мечтал выходить в стартовом звене. Какая бы ситуация не случилась — «четыре на четыре», «три на три», большинство, меньшинство, — тебя выпускают. Это сказка. Очки пришли ко мне не просто так — возросло доверие со стороны главного тренера. Без большого игрового времени всего бы этого не было. С лавочки, как ни крути, забивать не получится.
— В начале сезона, получается, сильно переживали.
— После травмы кисти лезли мысли, что снова за 800 тысяч придется мучиться с небольшим игровым временем. Начинаешь заморачиваться.
— Финальный этап переговоров получился легким?
— Да, но нам пришлось сделать «Колорадо» небольшую скидку, поскольку за счастье надо платить. Этот клуб, где я по-настоящему счастлив.
— Срок был принципиален?
— Мне хотелось получить стабильность на годы вперед. В Денвере мне все нравится, я понимаю, что могу там прогрессировать и дальше.
«Колорадо» продлил контракт с Ничушкиным после победы в Кубке Стэнли. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом на 8 лет, по которому заработает 49 миллионов долларов. Средняя зарплата хоккеиста составит около 6 миллионов долларов в год.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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