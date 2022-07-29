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Ничушкин раскрыл подробности, как «Колорадо» предложил ему 6-миллионный контракт

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Лавин» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ», как проходили переговоры с клубом о новом контракте.

— Кубок Стэнли, новый шикарный контракт. Что в этот момент чувствует человек кроме запредельного счастья?

— Не знаю, ведь я еще не до конца осознал, что сделал. Сидим иногда с женой и поверить не можем. Прикинь, говорю ей, а ведь выиграли же! (улыбается). Но пока в голове это не укладывается. Цели у меня остались прежними. После заключения нового контракта я прекрасно понимаю, какая ответственность лежит на мне. Это не означает, что на льду теперь можешь делать все, чего хочешь. Нужно отрабатывать полученное доверие. Я очень хорошо отношусь к людям, которые мне дали контракт, и не хочу их подвести.

— Переговоры получились долгими. Удивило решение вашего агента Марка Гандлера свернуть их по ходу сезона и перенести на лето?

— Я хотел подписать контракт еще перед началом сезона, чтобы застраховать себя от непредвиденных обстоятельств. Но понятно, что условия были бы совсем другими. Более скромными. Мои агент и крестный отговаривали меня, но я все равно хотел договориться как можно быстрее.

— Почему тогда этого не сделали?

— Поначалу с клубом не сошлись в условиях и взяли паузу. Но в начале сезона у меня пошла игра, я стал стабильно набирать очки и проводил много времени на льду. С каждым следующим матчем мы понимали, что рисков становится меньше и спешить с контрактом уже нет смысла.

Валерий Ничушкин. «После поражения в пятом матче финала начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Ничушкин — о чемпионстве с «Колорадо»

— Этот вопрос не отвлекал от хоккея?

— Когда на льду у тебя все получается, то о контракте даже не задумываешься. Всегда легко рассуждать о деньгах ребятам, которые постоянно набирают кучу очков. Интервью со звездами я смотрю. Они там все время говорят, что деньги для них не так важны (смеется). Человек — лучший снайпер команды, забивает много каждый год и чувствует себя превосходно. Ему нет большой разницы — 8 или 9 миллионов долларов получит. Но спросите у любого пацана из четвертого звена, переживает ли он, имея небольшой контракт всего на год. Когда у тебя игра не идет, то начинаешь думать о других вещах.

В конце чемпионата и плей-офф у меня все залетало. Получал колоссальное удовольствие от игры и не хотел, чтобы сезон заканчивался. Всю жизнь я мечтал выходить в стартовом звене. Какая бы ситуация не случилась — «четыре на четыре», «три на три», большинство, меньшинство, — тебя выпускают. Это сказка. Очки пришли ко мне не просто так — возросло доверие со стороны главного тренера. Без большого игрового времени всего бы этого не было. С лавочки, как ни крути, забивать не получится.

— В начале сезона, получается, сильно переживали.

— После травмы кисти лезли мысли, что снова за 800 тысяч придется мучиться с небольшим игровым временем. Начинаешь заморачиваться.

— Финальный этап переговоров получился легким?

— Да, но нам пришлось сделать «Колорадо» небольшую скидку, поскольку за счастье надо платить. Этот клуб, где я по-настоящему счастлив.

— Срок был принципиален?

— Мне хотелось получить стабильность на годы вперед. В Денвере мне все нравится, я понимаю, что могу там прогрессировать и дальше.

«Колорадо» продлил контракт с Ничушкиным после победы в Кубке Стэнли. 27-летний россиянин подписал контракт с клубом на 8 лет, по которому заработает 49 миллионов долларов. Средняя зарплата хоккеиста составит около 6 миллионов долларов в год.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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