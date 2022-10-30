Ничушкин пропустит матч «Колорадо» против «Айлендерс»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

27-летний россиянин пропустит встречу из-за травмы нижней части тела. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев выйдет с первых минут.

Матч «Айлендерс» — «Колорадо» пройдет сегодня, 30 октября и начнется в 2.30 мск.