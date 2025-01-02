Ничушкин пропустит из-за травмы минимум неделю

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин из-за травмы пропустит минимум неделю, сообщил журналист Джесси Монтано со ссылкой на слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара.

29-летний россиянин получил повреждение нижней части тела в матче против «Виннипега» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Ничушкин столкнулся с форвардом «Джетс» Логаном Стэнли.

В текущем сезоне нападающий набрал 17 (11+6) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.