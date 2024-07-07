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Ничушкин прокомментировал скандальную ситуацию с женщиной в его номере

Виктория Кравченко
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Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал об эпизоде во время плей-офф НХЛ в апреле 2023 года, когда во время серии первого раунда с «Сиэтлом» россиянин покинул клуб после инцидента в отеле.

«Получилось так, что утром у меня был самолет, я уже улетел из города [из Сиэтла]. И вот эта ситуация с девушкой — она на самом деле ко мне отношения никакого не имеет», — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

28 апреля 2023 года появилась информация о том, что в гостиничном номере хоккеиста была обнаружена женщина в состоянии алкогольного опьянения, при этом главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что отсутствие Ничушкина на льду не связано с юридическими проблемами, с проблемами со здоровьем или дисциплиной.

14 мая 2024 года стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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