Ничушкин заявил, что ему нравится играть в первом звене

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал игру в первом звене в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:2).

«Там нельзя спать, мне это нравится», — приводит слова Ничушкина журналист Петер Бо.

27-летний россиянин оформил дубль и был признан первой звездой встречи.

В текущем плей-офф Ничушкин провел 13 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков.