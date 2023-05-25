Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо»
Как стало известно «СЭ», нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо» в следующем сезоне НХЛ. Этот вопрос никогда не ставился под сомнение внутри клуба, несмотря на историю, произошедшую по ходу плей-офф.
Напомним, что форвард был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.
Издание The Denver Gazette 27 апреля со ссылкой на главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара сообщило, что отсутствие российского нападающего не было связано с юридическими проблемами, проблемами со здоровьем или нарушением дисциплины.
В текущем сезоне 28-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету — 2 игры и один гол.
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
3 - 0
|3 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|25.05
|03:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 3