Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Валерий Ничушкин продолжит выступать за «Колорадо» в следующем сезоне НХЛ. Этот вопрос никогда не ставился под сомнение внутри клуба, несмотря на историю, произошедшую по ходу плей-офф.

Напомним, что форвард был выведен из состава команды перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли в гостях против «Сиэтла». По сообщениям североамериканских СМИ, поводом стал инцидент с пьяной девушкой, случившийся в холле гостиницы. Однако дальнейшее расследование показало, что Ничушкин не причастен к произошедшему.

Издание The Denver Gazette 27 апреля со ссылкой на главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара сообщило, что отсутствие российского нападающего не было связано с юридическими проблемами, проблемами со здоровьем или нарушением дисциплины.

В текущем сезоне 28-летний российский хоккеист провел 53 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на его счету — 2 игры и один гол.