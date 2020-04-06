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Ничушкин пробежался по вечерней Москве. В «Колорадо» было два заболевших коронавирусом

13:53
Валерий Ничушкин. Фото Instagram
Валерий Ничушкин. Фото Instagram
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил видео с вечерней пробежки по Москве.

Ничушкин вернулся в Россию из США 19 марта, 2 апреля у него закончился обязательный двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что в «Колорадо» коронавирусом заболели два игрока.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

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