Ничушкин пробежался по вечерней Москве. В «Колорадо» было два заболевших коронавирусом

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин выложил видео с вечерней пробежки по Москве.

Ничушкин вернулся в Россию из США 19 марта, 2 апреля у него закончился обязательный двухнедельный карантин.

Сторис Валерия Ничушкина pic.twitter.com/mMFY2Wf3IO — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) April 6, 2020

Ранее стало известно, что в «Колорадо» коронавирусом заболели два игрока.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек, 69 468 умерло, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.