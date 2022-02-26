Ничушкин признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (6:3).

26-летний россиянин стал автором двух результативных передач. Первой звездой признан форвард «Эвеланш» Габриэль Ландескуг, оформивший хет-трик. Третья звезда — их одноклубник Андре Бураковски, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Ничушкин провел 36 матчей, в которых набрал 29 (14+15) очков.